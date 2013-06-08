التحقيقات الأولية: التوصيل غير القانونى للكهرباء وراء حريق قرية شلتوت

كشفت تحقيقات النيابة الأولية فى واقعة احتراق منازل قرية محمود شلتوت بمنطقة العامرية ثان غرب الإسكندرية، أن المتهم الأساسى فى القضية ماس كهربائى نتيجة التوصيل غير القانونى للكهرباء بالمنطقة وعدم وجود طبقة عازلة على الأسلاك وبسبب انقطاع التيار الكهربائى المتكرر وعودته مرة أخرى ومع سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة تسبب فى حدوث ماس كهربائى، أدى إلى احتراق 12 منزلا بالكامل بالإضافة إلى 7 منازل آخرين بتلفيات فى الأسطح.

وأضافت التحقيقات التى باشرها نضال السعدنى مدير نيابة العامرية ثان تحت إشراف المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، أن الحريق تسبب فى نفوق 20 من رؤوس الماشية بخسائر وصلت إلى آلاف الجنيهات.

وقررت النيابة انتداب قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية لمعاينة المنازل المحترقة لبيان سبب وكيفية نشوب الحريق ونقطة بدايته ونهايته وانتداب لجنة من شركة الكهرباء لفحص التوصيلات الكهربائية ومدى قانونيتها واتخاذ اللازم بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات.

وتم تكليف لجنة من الطب البيطرى للكشف على الماشية النافقة ودفنها بطريقة سلمية للمحافظة على البيئة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى أقوال أصحاب المنازل المحترقة.

>