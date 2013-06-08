رئيس "فيات" التنفيذي: قد نبحث عن شريك لإنتاج "جيب" في الصين

كتب : رويترز منذ 24 دقيقة

قال سيرجيو مارشيوني الرئيس التنفيذي لشركة "فيات"، اليوم، إن شركة صناعة السيارات الإيطالية قد تبحث عن شريك جديد في الصين، لمساعدتها على تصنيع السيارة "جيب" هناك في 2014.

وتطمح شركة "كرايسلر" إلى إنتاج أكثر من مائة ألف سيارة "جيب" جديدة في الصين، في خطوة مهمة ضمن خطط "فيات" لبيع 300 ألف سيارة سنويا في أكبر سوق للسيارات في العالم بحلول العام المقبل.

وللشركة الإيطالية مشروع مشترك لإنتاج سيارات "فيات" في الصين مع شركة صناعة السيارات "قوانجتشو أوتومبيل".

وأضاف مارشيوني: "لدينا شريك جيد في الصين، ومن الممكن أن نستعين بشريك ثانٍ لمشروع (جيب)"، موضحا أن "كرايسلر" لا تجري محادثات حاليا مع شريك بخصوص "جيب"، لكنه أضاف أن "عددا من الأطراف أبدى اهتمامه".