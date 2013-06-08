انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة بدون مشاكل فى الإسماعيلية

انتهت اليوم السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة فى مادتى اللغة العربية "فترة أولى" والتربية الدينية "فترة ثانية"، بدون مشاكل، حيث يؤدى الامتحان عدد 6068 طالبا وطالبة، فى عدد 24 لجنة مختلفة بالإدارات الـ"7" وهى فايد والقنطرتين شرق وغرب والقصاصين والتل الكبير وأبو صوير إضافة إلى إدارة الإسماعيلية التعليمية.

وقال عادل عبد العظيم الشناوى إن خطة التأمين تشمل تواجد قوات الشرطة والجيش أمام لجان سير الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة إلى جانب لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمى، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات خاصة بالثانوية العامة لمتابعة اللجان والشكاوى والعمل على حلها فورا مؤكد أن مديرية التربية والتعليم قررت إنشاء لجنة بكل إدارة تكون مهمتها إمداد اللجان بالملاحظين المحليين فى حالة الحاجة إليهم لظروف تخلف الملاحظين من الخارج.

فى الوقت نفسه أدى ثلاثة طلاب من المحكوم عليهم بالسجن فى قضية إستاد بورسعيد امتحان الثانوية العامة بلجنة خاصة داخل سجن المستقبل تحت حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع أعضاء اللجنة الخاصة ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد كما أدى 9 طلاب من المكفوفين امتحانات مادتى اللغة العربية والدين، وتم مناقشة الطلاب وتعريفهم بقواعد الامتحانات ولا توجد أى شكاوى طوال اليوم وحتى انتهاء اليوم الأول.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة إن مادتى اللغة العربية والدين، جاءتا فى مستوى الطالب المتوسط رغم طول امتحان اللغة العربية إلا أنه لم يكن صعبا، كما شهدت مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالإسماعيلية وهى المدرسة التى يؤدى فيها نجل وزير التعليم أحمد إبراهيم غنيم تأمينا عاديا مثلها مثل أى مدرسة ولم تشهد أى مشكلات فى اليوم الأول للامتحانات.