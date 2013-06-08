أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة بدون مشاكل فى الإسماعيلية

Google+ Print
انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة بدون مشاكل فى الإسماعيلية انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة بدون مشاكل فى الإسماعيلية

انتهت اليوم السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة فى مادتى اللغة العربية "فترة أولى" والتربية الدينية "فترة ثانية"، بدون مشاكل، حيث يؤدى الامتحان عدد 6068 طالبا وطالبة، فى عدد 24 لجنة مختلفة بالإدارات الـ"7" وهى فايد والقنطرتين شرق وغرب والقصاصين والتل الكبير وأبو صوير إضافة إلى إدارة الإسماعيلية التعليمية.

وقال عادل عبد العظيم الشناوى إن خطة التأمين تشمل تواجد قوات الشرطة والجيش أمام لجان سير الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة إلى جانب لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمى، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات خاصة بالثانوية العامة لمتابعة اللجان والشكاوى والعمل على حلها فورا مؤكد أن مديرية التربية والتعليم قررت إنشاء لجنة بكل إدارة تكون مهمتها إمداد اللجان بالملاحظين المحليين فى حالة الحاجة إليهم لظروف تخلف الملاحظين من الخارج.

فى الوقت نفسه أدى ثلاثة طلاب من المحكوم عليهم بالسجن فى قضية إستاد بورسعيد امتحان الثانوية العامة بلجنة خاصة داخل سجن المستقبل تحت حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع أعضاء اللجنة الخاصة ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد كما أدى 9 طلاب من المكفوفين امتحانات مادتى اللغة العربية والدين، وتم مناقشة الطلاب وتعريفهم بقواعد الامتحانات ولا توجد أى شكاوى طوال اليوم وحتى انتهاء اليوم الأول.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة إن مادتى اللغة العربية والدين، جاءتا فى مستوى الطالب المتوسط رغم طول امتحان اللغة العربية إلا أنه لم يكن صعبا، كما شهدت مدرسة السادات الثانوية العسكرية بالإسماعيلية وهى المدرسة التى يؤدى فيها نجل وزير التعليم أحمد إبراهيم غنيم تأمينا عاديا مثلها مثل أى مدرسة ولم تشهد أى مشكلات فى اليوم الأول للامتحانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365