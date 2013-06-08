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قيادى بـ"المصريين الأحرار": فرج فودة تنبأ بوصول الإخوان للسلطة

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قيادى بـ"المصريين الأحرار": فرج فودة تنبأ بوصول الإخوان للسلطة قيادى بـ"المصريين الأحرار": فرج فودة تنبأ بوصول الإخوان للسلطة

قال أحمد سمير، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إنه وبعد مرور عقدين على اغتيال شهيد الفكر وضحية الكلمة الدكتور فرج فودة، الذى اغتالته عقول التكفير والإقصاء والإرهاب والاتجار بالدين، ما زال الوطن محاطًا بالتطرف من كل جانب، ويعيش فى حالة من البؤس والإرهاب والفاشية الجديدة.

وأشار "سمير"، فى بيان له، إلى أن الأفكار التنويرية لهذا الكاتب الكبير ستظل تلاحق هؤلاء التكفيريين الظلاميين أصحاب الفكر الأحادى، فكل ما تنبأ به "فودة" حدث بالفعل مع وصول جماعة الإخوان إلى السلطة.

وأضاف "سمير": "الآن وبعد أن فقد الرئيس محمد مرسى شرعيته الأخلاقية وشرعيته السياسية، لعدم وفائه بالوعود التى قطعها على نفسه أثناء ترشحه للرئاسة، فنحن فى حزب المصريين الأحرار ندعو جموع المواطنين للاحتشاد فى الميادين يوم 30 من يونيو، كما نطالب الرئيس أيضا بتلبية مطالب الشعب وأن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

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