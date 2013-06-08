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احتجاج أصحاب شركات السياحية بشرم الشيخ بعد زيادة سعر "الانتظار"

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احتجاج أصحاب شركات السياحية بشرم الشيخ بعد زيادة سعر "الانتظار" احتجاج أصحاب شركات السياحية بشرم الشيخ بعد زيادة سعر "الانتظار"

تجمهر أصحاب الشركات السياحية أمام غرفة الشركات السياحية، اعتراضاً على قرار شركة المطارات برفع سعر ساحة الانتظار بمطار شرم الشيخ من خمسة عشر جنيهاً خلال ثلاثة ساعات إلى 15 جنيهاً فى الساعة الواحدة دون سابق إنذار.

وهدد أصحاب الأتوبيسات والشركات السياحية بترك السائحين أمام المطار دون الدخول إلى ساحات الانتظار.

وقال محمد أبو العين أمين عام غرفة الشركات السياحية، إن الشركة القابضة للمطارات قامت بتأجير ساحات الانتظار للسيارات والأتوبيسات بمطار شرم الشيخ ورفعت الانتظار دون إخطار لشركات السياحية بشرم الشيخ ووزارة السياحة.

وطالب أبو العين شركة القابضة للمطارات تأجيل هذا القرار إلى 1\11\2013 حتى يتم إعلان الشركات السياحية بالأسعار الجديدة.

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مصر 365

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