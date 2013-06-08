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"السادات" يحمل الرئيس مسئولية وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل

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"السادات" يحمل الرئيس مسئولية وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل "السادات" يحمل الرئيس مسئولية وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل

كتب : صبحى عبد السلام منذ 17 دقيقة

حمل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية محمد مرسي مسئولية التراجع الذي تشهده إقليميا ودوليا، والذي شهد مؤخرا وضع مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي الصادر أول أمس الخميس بسبب انعدام الحريات النقابية والعمالية، نظرا للسياسات الخاطئة التي تسير عليها مؤسسات الدولة وغياب الشفافية.

وأكد السادات أن مؤشرات التراجع الاقتصادى وخفض التصنيف الائتماني لمصر وتقارير المنظمات الدولية عن معدلات انتشار الفساد وغياب الحقوق وتقييد الحريات، وصولا إلى النقابات والاتحادات العمالية إلى جانب حالة الصراع الذي تعيشه وزارة الثقافة حاليا، بسبب سياسات الوزير الحالي، يعد مؤشرا لتدهور رصيد الثقافة المصرية أمام دول العالم.

أشار السادات إلى أن سمعة مصر الدولية أصبحت الآن على المحك، وهو ما يؤثر على تعاملاتنا وعلاقاتنا بدول العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منتقدا ما وصفه بأنه "غفلة" مجلس الوزراء، الذين ليس لديهم خطط وآليات للتعامل مع هذه الأزمات.

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