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"غد الثورة": عمرو موسى طلب تحديد موعد للقاء خيرت الشاطر "حقنا للدماء"

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"غد الثورة": عمرو موسى طلب تحديد موعد للقاء خيرت الشاطر "حقنا للدماء" "غد الثورة": عمرو موسى طلب تحديد موعد للقاء خيرت الشاطر "حقنا للدماء"

كتب : محمد عمارة منذ 26 دقيقة

رفض حزب غد الثورة ما ورد على لسان بعض المقربين من رئيس حزب المؤتمر عمرو موسي في وسائل الإعلام بشأن لقاء "موسي" مع المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين، في منزل الدكتور أيمن نور مساء الأربعاء الماضي.

وقال شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، في بيان له، إن عمرو موسي هو من طلب تحديد موعد للقاء المهندس خيرت الشاطر، بدعوى العمل على حقن الدماء في تظاهرات 30 يونيو الجاري.

وأضاف طه، أن اللقاء تناول الظروف السياسية الراهنة، والأزمات التى تواجه البلاد، ومحاولة تبادل وتقريب وجهات النظر، نافيا أن يكون اللقاء تم ى إطار صفقة أو تسوية سياسية.

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