دراسة: زيوت الذرة وعباد الشمس صحية ولا تسبب أمراض القلب والسرطان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميسورى وجامعة إيلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة ومهمة بشأن الزيوت النباتية مثل زيت الذرة وعباد الشمس وزيت الكانولا وزيت الصويا.

وثار الكثير من اللغط فى الآونة الأخيرة حول الزيوت النباتية، حيث كشفت بعض الدراسات والأبحاث أن تناولها بانتظام يساهم فى الحد من مستوى الكولسترول بالدم وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، فيما يرى بعض الخبراء أن الإكثار منها أمر ضار ويزيد من حدة الالتهابات ويسبب مخاطر صحية غير مرغوبة.

وفصل الباحثون القائمون على الدراسة فى هذا الأمر، وكشفوا أنه لا توجد ثمة علاقة بين تناول تلك الزيوت وبين رفع مستويات بعض العوامل الالتهابية المرتبطة بأمراض القلب والسرطان والربو والتهابات المفاصل، ونصحوا بالاعتماد كليا على تلك الزيوت والغنية بحمض اللينوليك "linoleic acid" بدلاً من استخدام الزيوت المهدرجة.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الخامس من شهر يونيه الجارى.