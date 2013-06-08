عمال "سبينس" يحشدون لوقفة أمام "سيتى ستارز" ضد قرار الإغلاق

دعا عدد من العمال بمتجر "سبينس" بمول سيتى ستارز لتنظيم وقفة، احتجاجاً على غلق المتجر بعد القرار الذى أصدره حى مدينة نصر التابع له المول التجارى بالإغلاق منذ شهر مايو الماضى.

وقال العمال لـ"اليوم السابع"، إن إدارة سيتى ستارز منعت دخول أى بضائع عبر بوابات الدخول إلى المتجر للشهر الثانى على التوالى، مما جعل المتجر خالياً ولم يعد الزبائن والمتعاملون يأتون للشراء، مما أوقف العمل تماماً وتدهورت معه أحوال 1000 عامل تضرروا من عدم البيع.

وقال العمال إن قرار الحى بالإغلاق لعدم توفر شروط الحماية المدنية بالمتجر أمر غير صحيح، لافتين إلى أن القرار صدر بعد أن أعلن قرار بالتحفظ على أموال بعض المستثمرين ورجال الأعمال ومنهم عبد الرحمن الشربتلى مالك سيتى ستارز.