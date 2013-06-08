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بالصور..الغضبان وجاد الحق ببورسعيد: لن تنجح أية محاولات للوقيعة بين الجيش والشرطة

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بالصور..الغضبان وجاد الحق ببورسعيد: لن تنجح أية محاولات للوقيعة بين الجيش والشرطة بالصور..الغضبان وجاد الحق ببورسعيد: لن تنجح أية محاولات للوقيعة بين الجيش والشرطة
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فى مؤتمر صحفى عقد منذ قليل، أمام مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدينة، أكد الحاكم العسكرى لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، واللواء سيد جاد الحق، مدير أمن بورسعيد، أنه لا صحة لما تردد على لسان شخص برتبة أمين شرطة بقسم شرطة الشرق ببورسعيد، عن طلب الشرطة رحيل وحدات الجيش الثانى من المدينة على خلفية مشادة كلامية بين ضابط بالقوات المسلحة وكمين شرطة.

وأكدا أن العلاقة على مستوى عال من التفاهم والتعاون فى كل الأمور الأمنية ببورسعيد، وليس على مستوى لجان الثانوية العامة، فهى عبارة عن جزء من كثير من التعاون للإصرار على عودة الأمن بشكل كامل إلى شوارع المحافظة، وأشارا إلى أن التعاون فى أقصى درجاته.

وقال اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، أنه لا صحة لما تردد عن أمين شرطة لا يمثل إلا نفسه، ولن تؤثر أية عوارض فردية من أى جهة على السياسة العليا للقوات المسلحة والشرطة، ولن تفلح أية محاولات من أى شخص أو تيار فى أى مكان من الوقيعة بين القوات المسلحة والشرطة، فالرسالة السامية لنا جميعا هى أمن والمواطنين.

وقال اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد، إن التعاون بين المؤسستين العسكرية والشرطية فى قمة مستواه، والتنسيق على مدار الساعة قائم بين القوات المسلحة والشرطة، وطمأن الأهالى على الحالة الأمنية بالمدينة، مؤكدا أن المؤسستين تعملان لصالح الشعب المصرى.


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