صدمة واضحة لفتاة قبل وبعد المكياج !

أساس المكياج هو التصحيح لاخفاء العيوب وابراز مكامن الجمال والاستخدام الصحيح للخطوط والالوان مع اعتماد تقنية الضوء والعتمة واستخدام الادوات المناسبة والمستحضرات الملائمة . اليك سيدتي خطوات مدروسة للحصول على ماكياج نظيف يبرز جمالك بأناقة ورقي .

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

عدسة : شربل بو منصور

ماكياج : سارة حسن

شعر : صالون جو رعد



الكونتورينغ من أسس المكياج لهذا لا تستغني عنه :

استخدمي الفرشاة الخاصة لوضع كريم الاساس لتحديد الوجه من " كونتور ريفوليوشن سكالبتينغ باليت من واو " Contour Revolution Sculpting Palette , WOW

ضعي المستحضر من الاسفل الى الاعلى باتجاه الاذنين ، كريم الاساس الغامق عند اسقل الخدود وأعلى الجبين ومحيط الأنف والرقبة لاحفاء العيوب وتحديد محيط الوجه وابراز الخدود .

أما المستحضر الفاتح اللون استخدميه حول العينين وعند اسفل الوجه والذقن ومتوسط الجبهة لاضفاء الضوء وابراز هذا الاماكن من الوجه.

بعد وضع كريم الاساس انتظري لحظات ومن ثم استخدمي الاسفنجة لتثبيت كريم الأساس وتوحيده على كامل الوجه والرقبة .

الخطوة الاخيرة للحصول على سحنة مثالية هي اعتماد البودرة الحرة لتثبيت كريم الاساس " لي فيوليه مينيرال 12 من غيرلان " Led Violettes Minerales 12 , Guerlain

للحصول على فم مرسوم بعناية وشفاه جذّابة ارسمي الشفاه بواسطة قلم تحديد الشفاه " ديور كونتور 943 من ديور " Dior Contour 943 , Diorتم استخدام أحمر الشفاه " ليب لافر إير دو فيولين 359 من لانكوم " Lip Lover Air De Violine , Lancome

تم اعتماد كريم الاساس " تان ميراكل من لانكوم " Teint miracle , Lancome

على العينين تم اعتماد الظلال " هير كوكو من ماك " Her Cocoa , Mac

تم رسم العينين بواسطة الكحل السائل " آرت لاينر من لانكوم " Art Liner , Lancome

الماسكارا " هيبنوز من لانكوم " Hypnose , Lancome

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