العاملون بالسكة الحديد وسائقو الميكروباص والتاكسى الأبيض يعلنون المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو

«بحيرى»: سنشارك للمطالبة بتنفيذ «الكادر الخاص» بنا أو تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على الجميع

كتب : سلامة عامر: منذ 3 دقائق

أعلن المئات من العاملين بقطاعات النقل المختلفة: السكة الحديد والميكروباص والنقل العام والنقل الثقيل والتاكسى الأبيض، عن النزول يوم 30 يونيو الحالى للمشاركة فى المظاهرات المقررة أمام قصر الاتحادية الرئاسى.

وقال أحمد يحيى، المنسق العام لـ«الحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد»: «إن العاملين بالهيئة سيطالبون بتحقيق ما وعد به الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، من زيادة رواتب وحوافز العاملين لتحقيق معيشة كريمة لجميع المواطنين أو إسقاط النظام ومحاكمته وانتخاب نظام جديد قادر على تحقيق هذه المطالب ضمن أهداف الثورة التى لم يتحقق منها شىء حتى الآن».

من جانبه، قال محمد السمالوطى، عضو «رابطة أصحاب وسائقى المقطورات»، إنهم سيخرجون للمطالبة بإعادة النظر فى غرامات الموازين، واحتساب المخالفات المرورية على السائق وليس السيارة، بالإضافة إلى إلغاء تحصيل «رسوم تنمية الموارد» وقدرها 1200 جنيه على السيارة و1200 جنيه للمقطورة وعمل استراحات خاصة وآمنة لسيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة.

وأوضح خالد الجمصى، رئيس «النقابة المستقلة لسائقى الميكروباص»، أن السائقين قرروا النزول يوم 30 يونيو للمطالبة بإسقاط حكم «الإخوان»، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع رؤساء النقابات الفرعية فى الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والإسكندرية والغربية والسويس والدقهلية والقليوبية، لمناقشة تفاصيل «المليونية» بالاشتراك مع حركة «صحوة السائقين» وعدد من الأحزاب اليسارية.

وقال أشرف مرزوق، عضو «ائتلاف سائقى التاكسى الأبيض»: «إن حال السائقين يزداد سوءا يوما بعد يوم وأغلبهم مهدد بالسجن والتشرد بسبب تجاهل الحكومة النظر فى مطالبهم التى تتمثل فى ترخيص سياراتهم لمدة سنة كاملة بأمر كتابى للمرور دون الرجوع إلى البنك المتعامل فى المشروع والتأمين على السيارة وليس على الفرد ورفع كل الأقساط على السيارات وإعادة تقييم التاكسى القديم».

من جهته، قال طارق بحيرى، نائب رئيس «النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة»، إنهم سيشاركون يوم 30 يونيو للمطالبة بتنفيذ «الكادر الخاص» بهم أو تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على الجميع، ونقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل ومساواة العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، فضلا عن مطالبة الرئيس محمد مرسى بتحقيق وعده بتوفير 5 آلاف أتوبيس جديد لإنقاذ «النقل العام» من عثرتها الحالية.