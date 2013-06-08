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الثلاثاء ببورسعيد.. مؤتمر لشرح التعديلات على قانون محور القناة

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الثلاثاء ببورسعيد.. مؤتمر لشرح التعديلات على قانون محور القناة الثلاثاء ببورسعيد.. مؤتمر لشرح التعديلات على قانون محور القناة

يعقد فى السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، بنقابة المحامين ببورسعد، مؤتمر موسع، يدعى إليه الأحزاب السياسية والحركات الشعبية، لشرح قانون محور إقليم قناة السويس، والتعديل الذى لحق به بعد الاعتراضات المتتالية على صياغته.

وقال صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، إن على رأس المحاضرين بالمؤتمر المستشار طاهر حزين، المحامى بالنقض والعضو القانونى بالمجموعة الاستشارية التى كان يرأسها الدكتور عصام شرف وقدمت استقالتها واعتذرت عن عدم استكمال مهمتها الاستشارية للمشروع.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن المؤتمر سيحاضر فيه أحمد الغرباوى، خبير أعمال المراكز اللوجيستية والصناعية التصديرية والتجارة الحرة، ود. على يحيى بسيونى الباحث فى اقتصاديات النقل واللوجيستيات، مؤكدا أهمية الحوار حول التعديل الذى ألحق بعدد كبير من مواد القانون، ودراسة موقف القوى الوطنية من مشروع المحور.

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