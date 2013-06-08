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طالب منازل يخطئ فى لجنته ويذهب لمدرسة أخرى

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طالب منازل يخطئ فى لجنته ويذهب لمدرسة أخرى طالب منازل يخطئ فى لجنته ويذهب لمدرسة أخرى

حدث موقف طريف لأحد طلبة الثانوية العامة منازل، حيث لم يكن يعلم الطالب اللجنة التى سيؤدى أمامها الامتحان، وحضر إلى لجنة مدرسة الطبرى الثانوية بنين، إلا أن المسئولين قاموا بإرشاده إلى أن امتحانه أمام لجنة عمار الثانوية بنين.

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