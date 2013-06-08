بدء توافد أنصار مبارك إلى محيط أكاديمية الشرطة

كتب : هيثم البرعي منذ 57 دقيقة

بدء انصار الرئيس السابق مبارك، بالتوافد بكثرة أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة، حيث تعقد ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق.

ورفع أنصار مبارك صورا له كتب عليها "إن نصر الله قريب" و"لن ننساك يا مبارك"، وارتدى بعضهم تيشرتات كتب عليها: "أنا مصري وأرفض إهانة زعيم الأمة"، فيما انتشر عدد من الباعة لبيع ميداليات مرسوم عليها الرؤساء مبارك والسادات وعبد الناصر، وأكواب طبع عليها صور الرئيس السابق وعائلته، وردد انصار مبارك عدة هتافات منها: "رئيسنا هو مبارك".

وعلى الجانب الأخر حضر حتى الآن عدد قليل من أهالي الشهداء.