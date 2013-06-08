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ندوة عن أحدث اللقاحات للحوم والدواجن فى معرض أجرينا بمشاركة 40 دولة

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ندوة عن أحدث اللقاحات للحوم والدواجن فى معرض أجرينا بمشاركة 40 دولة ندوة عن أحدث اللقاحات للحوم والدواجن فى معرض أجرينا بمشاركة 40 دولة

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن معرض أجرينا الدولى والمقام حاليا بهيئة المعارض المصرية فى دورته الـ15 سيعقد ندوة حول اللقاحات الجديدة والتى سيلقيها بالتعاون مع أحمد السنوسى، رئيس الفيروسات بجامعة القاهرة، وسامى طه، عميد كلية الطب البيطرى.

وأشار السيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الندوة ستعرض اللقاحات الجديدة التى يتم بحثها فى ، سواء للحوم أو الدواجن أو الأسماك، خاصة مع حضور شركات من أكثر من 40 دولة.

وتابع أن المعرض ليس للبيع والشراء وإنما لعقد المزيد من الصفقات مع الشركات الأخرى وعرض أحدث اللقاحات والأمصال بين الدول، إضافة إلى ندوات عن البروتين والأعلاف الخاص بالثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.

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