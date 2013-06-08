إجراءات أمنية مشددة على مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالغربية

تشهد محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع عدد من المديريات، والمراكز الخدمية، كما تم الاتفاق رسميا مع مديرية أمن الغربية من خلال بروتوكول تعاون رسمى لتأمين مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فى مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وتم تأمين المركز بأطقم حراسة كاملة على مدار اليوم كما يوجد به سيارة نجدة مجهزة للطوارئ وسيارة مطافئ وبها وحدة خاصة من قوات الحماية المدنية.

وجدير بالذكر أن الغربية بها 26 ألفًا و100 طالب وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 10 إدارات تعليمية، وتم تأمين المدارس بقوات قتالية، وتدبير 57 سيارة لنقل الأسئلة إلى اللجان ونقل أوراق الإجابة إلى الكنترول الرئيسى.

كما تم تأمين عدد 24 استراحة وتجهيزها بالأساس والثلاجات والمراوح والأسرة لاستقبال 570 مراقبا، وتوفير 2000 رغيف لهم يوميا من جانب مديرية التموين لسد احتياجات المراقبين من الخبز، وتوفير محطة بنزين وسولار لتزويد 57 سيارة معدة لنقل الأسئلة والإجابات على مدار أيام الامتحانات.

وتم التنسيق رسميا مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوفير الطاقة فى اللجان والاستراحات وتوفير حلول بديلة فورية فى حال انقطاع الكهرباء، كما تم التنسيق رسميا مع مديرية الصحة للعمل على وجود طبيب وطاقم إسعاف فى كل لجنة.