دراسة: أدوية الزهايمر تحد من الإصابة بالأزمات القلبية

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة أوميا بالسويد، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الأدوية المستخدمة فى علاج مرض الزهايمر، وبعض الفوائد الإضافية التى قد تُحدثها على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن الأدوية التى تستخدم لعلاج مرض الزهايمر فى مراحله المبكرة، تساهم بشكل كبير فى الحد من فرص الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 38%، وتقليل فرص الوفاة بنسبة 36%.

ومن أبرز تلك العقاقير المستخدمة فى علاج الزهايمر، وتنتمى إلى مجموعة مثبطات إنزيم "الكولينستراز" "cholinesterase inhibitors":

> 1. عقار "Donepezil"، والذى يحمل الاسم التجارى "Aricept".

> 2. عقار "rivastigmine "، والذى يحمل الاسم التجارى "Exelon ".

> 3. عقار "galantamine "، والذى يحمل الاسم التجارى "Reminyl ".

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج، اعتمادا على دراسة شملت أكثر من 7000 شخص من المصابين بمرض الزهايمر، ويقطنون بالسويد، وهو ما قد يساهم فى تخفيف آلام هؤلاء المرضى، ويحمل لهم ميزة إضافية عن غيرهم من الأصحاء نتيجة الحد من فرص إصابتهم بالأزمات القلبية والوفاة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "European Heart Journal"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس من شهر يونيو الحالى.