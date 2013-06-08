أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: أدوية الزهايمر تحد من الإصابة بالأزمات القلبية

Google+ Print
دراسة: أدوية الزهايمر تحد من الإصابة بالأزمات القلبية دراسة: أدوية الزهايمر تحد من الإصابة بالأزمات القلبية

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة أوميا بالسويد، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الأدوية المستخدمة فى علاج مرض الزهايمر، وبعض الفوائد الإضافية التى قد تُحدثها على صحة الإنسان.

وأشار الباحثون إلى أن الأدوية التى تستخدم لعلاج مرض الزهايمر فى مراحله المبكرة، تساهم بشكل كبير فى الحد من فرص الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 38%، وتقليل فرص الوفاة بنسبة 36%.

ومن أبرز تلك العقاقير المستخدمة فى علاج الزهايمر، وتنتمى إلى مجموعة مثبطات إنزيم "الكولينستراز" "cholinesterase inhibitors":
> 1. عقار "Donepezil"، والذى يحمل الاسم التجارى "Aricept".
> 2. عقار "rivastigmine "، والذى يحمل الاسم التجارى "Exelon ".
> 3. عقار "galantamine "، والذى يحمل الاسم التجارى "Reminyl ".

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج، اعتمادا على دراسة شملت أكثر من 7000 شخص من المصابين بمرض الزهايمر، ويقطنون بالسويد، وهو ما قد يساهم فى تخفيف آلام هؤلاء المرضى، ويحمل لهم ميزة إضافية عن غيرهم من الأصحاء نتيجة الحد من فرص إصابتهم بالأزمات القلبية والوفاة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "European Heart Journal"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الخامس من شهر يونيو الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365