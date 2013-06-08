قلق وتوتر الامتحانات يواجه بالتغذية السليمة

القلق والتوتر والضغوط العصبية من الأحاسيس السلبية الملازمة للامتحانات بشكل دائم، ويعانى منها الطلاب جميعاً بمختلف مستوياتهم، وكشف العديد من الباحثين والدراسات العلمية، أن التغلب على تلك الأحاسيس باستخدام التغذية الصحية والمتوازنة هو الأسهل على الإطلاق، وإليكم أبرز هذه النصائح حسبما كشفت عنها مؤخراً الدكتورة إليزابيث سكوت، خبيرة الصحة والتغذية:

1. ضرورة تناول وجبة الإفطار فى الصباح الباكر، وعدم تأجيلها لأى سبب سواء لعدم الشعور بالجوع أو لقرب موعد تناول الغذاء، كى تحافظ على ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم خلال فترة الصباح، وبالتالى تتمكن من المذاكرة بأعلى كفاءة.

2. استبدل القهوة والشاى الأسود بالشاى الأخضر، فهو يحتوى على قدر أقل من الكافيين الذى يرفع الشعور بالتوتر والعصبية، ولكنه فى الوقت ذاته يرفع من أداء الطلاب العقلى، وكما أنه يحتوى على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة التى تعزز من صحتهم وتحميهم من الإصابة بالأمراض وتقلل من مستوى الإرهاق.

3. قلل من تناول المشروبات الغازية واستبدلها بالمياه والعصائر الطبيعية وخاصة عصير البرتقال، حيث يحتوى على كميات كبيرة من فيتامين "ج"، والذى له دور كبير فى الحد من مستويات الكولسترول بالدم، والتى تحفز الشعور بالتوتر والقلق.

4. فى حالة شعورك بالجوع فى غير الأوقات المخصصة للطعام، يفضل الابتعاد عن الشيبسى ومقرمشات الذرة المضاف إليها الملح، ويمكن استبدالها بالجزر أو الكرفس أو الفول الأخضر أو أى أطعمة صحية أخرى، وكما يمكنك تناول الفشار ولكن دون إضافة السمن أو الملح.

5. ابتعد تماما ً عن تناول الوجبات السريعة واستبدلها بالوجبات الصحية المعدة داخل المنزل، حيث لا تحتوى على كميات كبيرة من الدهون المشبعة أو الملح أو السكريات.

6. لا تتناول الشاى والقهوة أو أى مشروبات منبهة بعد الساعة الثانية ظهرا ً، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة تركيزات مادة الكافيين داخل الدم لمدة طويلة تزيد عن 6-8 ساعات، وهو ما قد يؤدى إلى اضطراب النوم، وبالتالى يحد من قدرة الطلاب على الاستذكار.