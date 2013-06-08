"القلب الأمريكية": 7 وسائل صحية للوقاية من السكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مرض السكتة الدماغية "stroke "، أحد أخطر الأمراض المسببة للوفاة.

وأشار الباحثون أن تطبيق عدد من الوسائل الصحية البسيطة تساهم بشكل ملحوظ فى الحد من الإصابة بمرض السكتة الدماغية، وبنسب تتراوح ما بين 27%، وتصل إلى 48% حال تطبيق كافة هذه النصائح والوسائل البسيطة.

وإليكم أبرز هذه الوسائل:

> 1. ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية بشكل دورى منتظم.

> 2. السيطرة على مستوى الكولسترول بالدم والحد من تناول الأطعمة الغنية به، والتقليل من الزيوت المهدرجة أو السمن الصناعى وصفار البيض.

> 3. تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوى على قدر عال من الفيتامينات والمعادن والإكثار من تناول الفواكة والخضروات الطازجة.

> 4. السيطرة على ضغط الدم وقياسه بشكل دورى، وتجنب ارتفاعه، وذلك بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح، والحد من القلق والتوتر والضغوط النفسية.

> 5. المحافظة على وزن الجسم والحد من السعرات الحرارية.

> 6. السيطرة على مستويات الجلوكوز بالدم والحد من تناول السكريات والحلويات.

> 7. الامتناع تماما عن تدخين السجائر.

وشملت الدراسة 22914 شخصا فى الولايات المتحدة الأمريكية، تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Stroke"، التى تصدرها الجمعية وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى السادس من شهر يونيو الجارى.