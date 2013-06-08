أهمية الطماطم لجفاف البشرة والتخلص من مشكلة الناموس

أشارت الدكتورة مروة جنينة مدرس بكلية الزراعة، إلى أننا فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار البعوض والناموس، يساعد تعليق أوراق الطماطم فى غرفة النوم يتيح لكم نوما هادئا بدون إزعاج من البعوض.

وأضافت مروة، أن عصير الطماطم يساعد على خفض الوزن عن طريق تقليل الشهية، فقد أثبت إن تناول كوب على الأقل من العصير بقليل من الملح يوميا يقلص الشهية لطعام إلى الثلث ويجعل الإنسان يشعر بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأكل.

وأشارت مروة إلى إن إحدى الدراسات تشير إلى أن الطماطم تحافظ على شباب البشرة ويعود السبب فى ذلك لوجود الليكونين والتى تعتبر من أقوى المواد الطبيعية المضادة للأكسدة، وتعتبر الأكسدة مسببا أساسيا فى الشحوب وتقدم البشرة فى العمر وظهور علامات الشيخوخة، ولذلك ينصح خبراء التغذية بتناول كمية ثابتة يوميا فى الطماطم أو تناول كأس من العصير يوميا.

وأشارت مروة إلى إن الطماطم يمكن استخدامها فى عمل ماسكات على الوجه بطريقة معينة تساعد على الحفاظ على نضارة وصحة البشرة، فللبشرة الدهنية يعمل قناع من العصير الطماطم مع ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق ويوضع لمدة ربع ساعة على البشرة ثم يغسل الوجه بماء دافئ.

وللعناية بالبشرة الجافة، تشير الدكتورة إلى، فرم حبة الطماطم وتخلط مع معلقة زيت الزيتون ويصنع قناع للوجه ثم يترك على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.

ومن أجل سنفرة البشرة تستخدم ثمرة طماطم ناضجة تماما وملعقة صغيرة جلسرين وملعقة صغيرة عصير الليمون ثم تهرس ثمرة الطماطم جيدا ويخلط معها باقى المكونات ويعبأ الخليط فى زجاجة، ولابد أن تكون زجاج ولابد أن ترج الرجاجة قبل الاستخدام كما يراعى إلا يستخدم نفس الخليط لأكثر من يومين وتوضع على الشره لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ.