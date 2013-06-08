قطار بطنطا يصطدم بجرار زراعى ويمزق جسد قائده

شهدت عزبة الخطيب التابعة لمركز السنطة اصطدام القطار رقم 904 القادم من طنطا إلى الزقازيق بجرار زراعى أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور السيارات، مما أدى إلى تمزيق جسد قائد الجرار الزراعى ويدعى حليم حلمى شفيق وتحويله إلى أشلاء وتحول الجرار الزراعى إلى قطع حديدية.

على الفور انتقل العقيد حسين غنيم رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة إلى مكان الواقعة وكشفت تحريات الرائد أحمد الصباحى أنه أثناء سير القطار رقم 904 القادم من طنطا إلى الزقازيق فى الساعة العاشرة مساء اليوم فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعى بمقطورة كان يحمل رماد من مكان غير مخصص لعبور السيارات ولم يتمكن قائد القطار من إيقافه لسرعته وكاد أن ينقلب القطار وأصيب عدد من الركاب نتيجة لاصطدام القطار بالجرار.

تم جمع أشلاء قائد الجرار والتحفظ عليها بمستشفى السنطة المركزى، فى الوقت الذى مازال فيه القطار متعطلاً على القضبان قبل مدينة السنطة بـ5 كيلو مترات.

تم إخطار اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية بالواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.