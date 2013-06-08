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بالصور.. أمن البحيرة يطلق الغاز لتفريق المتظاهرين أمام منزل حشمت

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بالصور.. أمن البحيرة يطلق الغاز لتفريق المتظاهرين أمام منزل حشمت بالصور.. أمن البحيرة يطلق الغاز لتفريق المتظاهرين أمام منزل حشمت

قامت قوات أمن البحيرة منذ قليل بإطلاق وابل من الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المحتشدين بمحيط منزل الدكتور جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، بحى شبرا بمدينة دمنهور بينما رد المتظاهرون بإشعال النيران فى إطارات السيارات وقطع الطرق لمنع تقدم رجال الشرطة نحوهم مرددين الهتافات المناهضة لها.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، مساء أمس الجمعة، بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وعشرات من المتظاهرين أمام منزل القيادى الإخوانى جمال حشمت بمدينة دمنهور وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة وسط حالة من الكر والفر امتدت إلى الشوارع الجانبية.

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