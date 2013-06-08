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بالصور.. طلاب الثانوية يتبادلون ورقة يزعمون أنها امتحان اللغة العربية

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بالصور.. طلاب الثانوية يتبادلون ورقة يزعمون أنها امتحان اللغة العربية بالصور.. طلاب الثانوية يتبادلون ورقة يزعمون أنها امتحان اللغة العربية

تداول النشطاء على موقع التوصل الاجتماعى "توتير" هاتش تاج "عبيلو وأديلو" قبل ساعات من بدء امتحانات الثانوية العامة ورقة امتحان ادعوا إنها امتحان اللغة العربية التى سيؤديها طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، والذى سيؤديه غدا 418 ألف طالب.

وتضمنت الورقة فى سؤال التعبير اكتب رسالة لكل القوى السياسية تدعوها إلى التحالف من أجل تخطى الأزمة الراهنة، وأكتب فى موضوع واحد أن الحفاظ على نهر النيل واستثمار مياهه العذبة ضرورة باتت من أولويات اهتمام كل المصريين إيمانا بالسعى للتقدم والأزدهار.

ثانيا: كان حاكما ظالما مستبدا إذن كانت نهايته وراء الظلمات.. اكتب قصته. إضافة إلى سؤال القراءة الذى جاء من كتاب الأيام. أما من كتاب القراءة أو الموضوعات المتعددة قيم إنسانية وسقط القناع.

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مصر 365