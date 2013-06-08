سالم عبد الجليل: لا يجوز الخروج على الحاكم بغير موجب شرعى

قال الدكتور سالم عبد الجليل من علماء الأزهر الشريف، إن أى وسيلة لإسقاط النظام بغير موجب شرعى فإنه يعتبر خروج عن الحاكم، مشيراً أن دعوة حركة "تمرد" لإسقاط الرئيس هى خروج عن الحاكم، لأنه لا يوجد إجماع على ذلك.

وأضاف عبد الجليل خلال لقائه على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن اسم "تمرد" فى حد ذاته لا يجوز، مشيراً أنه لا يجوز التمرد على النظام بل يجب تقويمه، مضيفاً أن خروجنا على مبارك فى الثورة كان "تمردا جائزا"؛ لأن هناك من حاولوا تقويمه، لكنه رفض ذلك التقويم واستمر فى فساده.

وأشار إلى أنه لو كانت هناك دعوة جائزة للخروج عن الحاكم، سينتج عنها ضرر فإنها لا تجوز شرعاً، موضحاً أن هناك نظرية فقهية تقول "إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".