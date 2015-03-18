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من هي نجمة السيلفي التي غيّرت عالم الجمال؟

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الأربعاء 18-03-2015 17:51

تُعرف بالتجدّد الدائم، الجرأة ، الغرابة وكسر قيود الروتين . هي التي اختارتها إحدى الماركات العالمية مؤخّراً لتكون وجهها الإعلامي. إنّها Lady Gaga التي قامت بانتقاء 50 صورة لها، نُشرت في الصحف اليابانية، بحيث حازت على لقب نجمة الصور وتحديداً السيلفي. هذه الصور حصلت على نسبة إعجاب كبيرة، وأضافت إلى عالم الجمال صيحات جديدة ابتكرتها غاغا. تابعي الصور، واختاري ما يُناسبك من مكياجات لإطلالات مميّزة.

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1.من أجمل إطلالات غاغا الكلاسيكية بتسريحة الستينات مع الشعر القصير ومكياج العيون الجذابة بالأي لانر المجنّح.


2.من وحي عروض الجمال لربيع وصيف 2015، استخدمت غاغا حبوب السوارفسكي على حاجبيها فغطّتهما بالكامل.


3.لا تكتمل إطلالات غاغا إلا بالغرابة! إليك طريقة جديدة في وضع الكحل بشكل يجعل العين تبدو أكبر، مع إضافة نقاط سوداء على الجفن السفلي.


4.لم تستخدم غاغا الستراس على الحواجب فحسب، بل وضعت خطوطاً رفيعة بشكل الأي لاينر على الجفن العلوي.


5.يُعتبر هذا المكياج مناسباً للسهرات الشتائية، لما له من قوة تأثير في النظرة، بالإضافة إلى الحبوب اللامعة المنتشرة على شكل ظلال العين.


6.إذا كنت تبحثين عن التميّز بإطلالة كلاسيكية فإليك الدمج الجميل الذي اعتمدته غاغا في طريقة تطبيق المكياج.

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