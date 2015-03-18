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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/18

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/18 حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/3/18
أصحاب يتميزون بحدة الذكاء والحكمة، ولديهم قدرة على رؤية الحياة من منظور مختلف وفهم الأمور وتحليلها بالشكل الصحيح، وهو ما يميزهم عن غيرهم من الأبراج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء، فترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن زملاءك فى العمل سوف ينظرون إليك على أنك تعمل ضدهم، لذا يجب ألا تنس أن كل الزملاء لهم نفس الأهمية وأنك لست أهم شخص فى فريق العمل، وبالنسبة لحياتك الخاصة فهى ترى أنك يجب أن تحدد أهدافك الحقيقية وأن تحاول تحقيق السلام الداخلى بالهدوء وممارسة الرياضة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>تنصح ماجى فرح بضرورة التخلى اليوم عن رغبتك فى أن تصبح رقم 1 فى فريق العمل، وقدم لزملائك المزيد من المساحة لكى ينجحوا أيضًا، مضيفة أنك يجب أن تتأنى قبل أن تتخذ أى قرار فى العمل، لأن التسرع قد يجلب عواقب سيئة عليك فى المستقبل، وعليك أن تحل أى مشاكل بالتحلى بالأمل والبساطة وعدم تعقيد الأمور.

على مستوى الحياة العاطفية


>اليوم تبدو لشريك حياتك كشخص عصبى، لذا يتمنى عودتك لطبيعتك الهادئة، وتنصح خبيرة الأبراج بألا تفقد أعصابك وتتحلى بالصبر، حتى لا تندم بعد ذلك على ما قلته، وإذا اختلفت فى الرأى مع شريكك يجب أن تستمع لرأيه دون إجباره على تغييره ليصبح مثلك.

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مصر 365

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