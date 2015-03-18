حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/18

يتميز أصحاب برج الدلو بأنهم شخصيات اجتماعية منفتحة محبة للحرية والحياة ويحبون تقديم المساعدة للآخرين، إلا أنهم يفضلون الغموض والكتمان فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة لحياتهم الشخصية، ويتمسكون بآرائهم بشدة ويمتلكون قوة الحدس، وعن حظ برج الدلو يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم الأربعاء سوف يشهد تعاونًا مع من حولك فى كل المجالات، ففى عملك ستكون مع فريق عمل وتنجز مهامك بسرعة وفعالية، كما أنك اليوم مفعم بالصحة والحيوية والنشاط وصفاء الذهن.إعلان - Ads إعلان - Ads
>اليوم تتمتع بروح الفريق، وتنجح فى مهام العمل الجماعية، لما يولده العمل فى جماعة بداخلك من حافز لإنجاز الأعمال بسرعة، كما أنك قد ترغب فى القيام بمشروعات جماعية بدلاً من العمل بمفردك، ويتصرف معك زملاؤك فى العمل بود واحترام ويبدون مهتمين بما تقوله.
>علاقتك بشريك حياتك تكون فى أحسن صورها اليوم، فهى فرصة لـ"لم الشمل" مع الحبيب، بالتحدث سويًا عن المشاكل التى تواجهكما وفرصة لجلسة فضفضة بينكما، كما يمكنك أيضًا أن تستعيد حياتك مع الأصدقاء من خلال تنظيم رحلة جماعية أو حفل، وسوف تكون مجهوداتك مقدرة فى لم شمل أصدقائك، كما ستظل هذه الأوقات بمثابة ذكريات لن تمحى من ذاكرتهم فى المستقبل.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>اليوم تتمتع بروح الفريق، وتنجح فى مهام العمل الجماعية، لما يولده العمل فى جماعة بداخلك من حافز لإنجاز الأعمال بسرعة، كما أنك قد ترغب فى القيام بمشروعات جماعية بدلاً من العمل بمفردك، ويتصرف معك زملاؤك فى العمل بود واحترام ويبدون مهتمين بما تقوله.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>علاقتك بشريك حياتك تكون فى أحسن صورها اليوم، فهى فرصة لـ"لم الشمل" مع الحبيب، بالتحدث سويًا عن المشاكل التى تواجهكما وفرصة لجلسة فضفضة بينكما، كما يمكنك أيضًا أن تستعيد حياتك مع الأصدقاء من خلال تنظيم رحلة جماعية أو حفل، وسوف تكون مجهوداتك مقدرة فى لم شمل أصدقائك، كما ستظل هذه الأوقات بمثابة ذكريات لن تمحى من ذاكرتهم فى المستقبل.