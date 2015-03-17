حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/17

أصحاب برج الحوت يتمتعون بالهدوء، فهم يرون العالم من خلال منظار وردى يرسم له كل شىء جميل، ولا يعنى ذلك أنه يجهل واقع الحياة بألمه ومرارته، ولكنه يفضل الهروب إلى الحلم والوهم مقنعًا نفسه بأن موقفه هذا هو عين الصواب، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الثلاثاء كما يوضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يمر هذا اليوم بالنجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ترى خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أنه يجب الحظر يوم الثلاثاء فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.
>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.
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توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>ترى خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أنه يجب الحظر يوم الثلاثاء فى حياتك المهنية فقد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.
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