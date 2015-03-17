أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/17

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/17 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/17
هو شخص عاطفى صاحب حدس وبديهة، صاحب خيال واسع عنيف وذو انتقادات لاذعة يدافع عن نفسه ومتعاطف مع الغير قابل للتغيير مزاجى عاطفى بشكل سريع.

أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى يعد اليوم من أسوأ الأيام فى حياتك، تفقد الثقة فى نفسك بسبب تدهور الأوضاع العاطفية لك، وربما تشعر بالملل فى حياتك المهنية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تنصح جاكلين عقيقى بالتفكير بطريقة إيجابية حتى تتمكن من تخطى كل المصاعب والمشكلات، لأن السلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا، وهناك بعض الديون التى تتراكم عليك، عليك تسديدها أولاً بأول، حذر قدر الإمكان وحاول أن تكون على قدر المسئولية.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى:


>شريك فى الحياة سيكون مزاجه أفضل من حالتك، حاول أن تطرح معه موضوعات ومشكلاتك حتى يساعدك على تخطيها بصورة أفضل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الصحة:


>أنت بحاجة إلى منقذ تستطيع من خلاله التنفيس عن غضبك فابتعد عن الأشخاص الذين هم مصدر إزعاج لك وحاول إذا تدهور الأمر بك أن تصل إلى طبيب نفسى تثق به للتحدث إليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى