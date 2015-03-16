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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/16

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/16 حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/16
تنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس أصحاب برج الحمل اليوم الاثنين أن يبتعدوا عن النقاشات التى لا تجدى نفعًا، والتركيز على ما هو أكثر أهمية، هذا على المستوى المهنى أما على المستوى العاطفى فتتوقع شماس أن يشعر أصحاب البرج بالاستقرار فى العلاقة مع الشريك.

توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الاثنين 16 مارس


>مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب فى مجالك المهنى.
>عاطفيًا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدى معه.
>صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية.
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رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل اليوم


>تقول ماجى فرح للحمل على الصعيد المهنى: لا تقلل من قيمة ما لديك، لا تعنى الثقة بالنفس أنك قادر على حلّ المعجزات، عاطفيًا: لا تدع شكوكك وهواجسك تدمّر علاقتك بالحبيب، فهو صادق معك ويكنّ لك المودة. اجتماعيًا: يحتاج صديق قريب جدًا منك إلى مساندتك له فى محنته، فلا تخيّب ظنه.
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مصر 365

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