حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/16

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لأصحاب برج الأسد اليوم على المستوى الاجتماعى، قائلاً: يطلب إليك الفلك الانتباه للأولاد وإبعاد الآلات الحادة عن المنزل.

>وعلى المستوى العاطفى: ينقصك التوازن فى المخططات التى تعدها للزواج، أو إرساء قواعد علاقة طويلة الأمد. توقعات كارمن لأصحاب برج الأسد ليوم الاثنين

>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس لأصحاب برج الأسد اليوم الاثنين على المستوى المهنى أنه يتصرف بفوضى مع العمل وعليه أن يعيد تنظيم خططه، وعلى المستوى العاطفى تقول شماس إن الحبيب يرغب أن يعرف الكثير عنك فلا تنزعج من أسئلته.

>توقعات ماجى فرح للمرأة والرجل من برج الأسد ليوم الاثنين

> على المستوى المهنى:

>المرأة: عليك أن تعالجى اليوم الكثير من الأمور بطريقة هادئة دون توتر وقلق، أما الرجل: أنت قريب جدًا من تحقيق أهدافك، ولكن عليك أن تبذل المزيد من الجهد.

>على المستوى العاطفى:

>المرأة: لا تتورطى فى علاقات أنت تدركى أنها لن تنجح، أما الرجل حاول أن تفاجأ الحبيب بشىء رومانسى.

شبكةعيونالإخبارية

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