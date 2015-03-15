حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/15

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

القدرة على التعامل مع الآخرين بسلاسة والتعرف على الأشخاص بسهولة واكتساب صداقات جديدة بسرعة أهم ما يمز أصحاب هذا البرج، فهم يتميزون بالمرح واللباقة فى التحدث مع الآخرين، كما يمتلكون قدرة فائقة على الاقناع وإخفاء مشاعرهم بشكل كبير، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فهو ملىء بالفرص الجديدة السانحة أمامك والتى يجب استغلالها والاستفادة منها.>تتعرض للعديد من الضغوطات والتوتر بسبب الكم الكبير من المسئولية الملقاة على عاتقك، لذا عليك تحمل هذه الضغوطات والمضى قدمًا فهو اختبار لصبرك وقوة تحملك عليك النجاح فيه لتثبت للجميع أنك شخص يمكن الوثوق فيه والاعتماد عليه، لذلك رتب وقتك واقتنص الفرص السانحة أمامك لتتمكن من النجاح والتفوق وانتبه لمحاولات بعض الأشخاص لإفساد خططك.> علاقتك بحبيبك غير مستقرة بسبب إهمالك له وترددك فى اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بحياتكم، لذا عليك العطاء فى الفترة المقبلة وبذل مجهود كبير لتحظى بثقته مرة أخرى وتشعره بالأمان وإصلاح ما أفسدته فى الأيام القليلة الماضية، لذا عليك التحلى بالصبر واحتواء شريكك حتى تنعم بالراحة والاستقرار.