حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/3/12

دائمًا تضعهم الظروف فى موقع المسئولية، فتكون النتيجة مبهرة لكل من حولهم فهم قادرون على تحمل المصاعب وتجاوز المواقف الصعبة بكل همة وحماس.

يقول خبراء الأبراج سيكون يوم الخميس محملاً بالكثير من الأعمال ولكن ستكون مكللة بالنجاح والترقى فى الوظيفة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>هناك تغيرات فى مجال عملك ولكن الأيام المقبلة ستحمل لك أخبارًا سعيدة ومبهجة تغير مجريات حياتك للأفضل وتجعل منك إنسانًا فى المقدمة دائمًا.

أفكارك المضيئة أصبحت محل إشادة من رؤسائك فأنت إنسان مبدع وخلاق وتطمح دائمًا لإيجاد أفكار جديدة تجعلك مميز دائمًا فى مجالك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

>الفرصة مناسبة للسفر مع شريك حياتك لقضاء بعض الأوقات السعيدة التى ستعمل على تجديد الحياة بينكم لتكون الأيام المقبلة أفضل وأكثر رومانسية ودفئًا.