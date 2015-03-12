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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/12

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/12 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/12
كثيرون لا يستطيعون أن يتعايشوا مع ازدواجية "" فهم سريعون الغضب وأيضًا الفرح، ولهذا يجب عليهم إعادة النظر فى أسلوب حياتهم حتى لا يخسروا الأشخاص المحيطين بهم، تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح مواليد برج الجوزاء بالهدوء وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات فى الفترة المقبلة.

على مستوى العمل والمال


>تسعى دائمًا لجلب المشاكل لنفسك بسبب تدخلك فى أمور الآخرين، اليوم سيحمل لك بعض الأخبار غير السارة، كن مستعدًا لذلك وتقبل ذلك بصدر رحب، وحاول سريعًا تجاوز الأمر لفتح صفحة جديدة مع العالم الخارجى.

على مستوى العلاقات العامة


>حاول أن تراجع مواقفك الأخيرة مع الآخرين، فأنت منحت لأشخاص فرصًا لم تكن من حقهم مما عرضك لمواقف مزعجة معهم، تحمل نتيجة ما فعلت وتجاوز عن هذه الفترة من العمر ولكن تعلم منها كيف تكون أقوى وصاحب اختيار جيد فى الأيام المقبلة.

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مصر 365

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