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الفتق والزائدة الدودية أكثر العمليات الجراحية فى مصر بسبب ضعف العضلات

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الفتق والزائدة الدودية أكثر العمليات الجراحية فى مصر بسبب ضعف العضلات الفتق والزائدة الدودية أكثر العمليات الجراحية فى مصر بسبب ضعف العضلات
الفتق والزائدة الدودية، من الأمراض التى تنتشر بشكل شائع بين المصريين، نظراً لاتباعهم العديد من العادات الخاطئة وعدم ممارستهم للرياضة.

وحول هذا يوضح الدكتور حسين عامر حسن استشارى الجراحة العامة أن من أكثر العمليات الجراحية التى يتم إجراؤها فى ، الزائدة الدودية وذلك لضعف عضلات بطن المصريين، نتيجة لاتباع بعض العادات الخاطئة وعدم ممارسة الرياضة بشكل مستمر مما ينتج عنها ارتخاء فى البطن فتحدث مشاكل فى البطن ويصاب المواطنين بالأمراض.

يتابع د. حسين عامر حسن أن من أعراض الإصابة بالزائدة الدودية، وجود ألم حول السرة فى اتجاه الربع السفلى الأيمن، وغثيان وإمساك وانتفاخ فى البطن، وبالنسبة للفتق فمن أعراضه: الحمى والغثيان والآلام فى البطن.

يضيف استشارى الجراحة العامة أن من أكثر الأسباب التى تؤدى للإصابة بالفتق فى مصر: ضعف العضلات وتمددها أثناء الحمل بالنسبة للسيدات وفقدان الوزن بالنسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وفقد يحدث ارتخاء وتمدد فى عضلات البطن أثناء هذه الحالات.

يوصى الطبيب بضرورة ممارسة الرياضة، وأداء بعض التمرينات الرياضية كالسباحة والتنس، لأنها تعمل على شد عضلات البطن وتعزيز قوتها وتمنع تمددها.


>المسكنات سبب وجود انفجار الزائدة الدودية بنسبة كبيرة

أعراض ومضاعفات التهابات الزائدة الدودية
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