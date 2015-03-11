"المايكرو" تقنية ثوريّة لتصحيح عيوب الحواجب!

المايكرو هي تقنيّة فريدة من نوعها والأولى في لبنان لتصحيح عيوب الحواجب الخلقيّة وتلك الناتجة أيضاً من أخطاء التاتو الفاسد والرسومات المشوهة التي تتم على أيدي خبراء تعدو على المهنة.

تتقن خبيرة التجميل والعناية بالبشرة عبير حوارني استعمال تقنية "المايكرو" الحديثة والتي تقوم على تعبئة الحاجب على طريقة الشعرة شعرة للحصول على رسم طبيعي بلون بني أو غيره مستوحى من لون بشرة كل امرأة .

قبل

وبعد

تجدين في هذه الصور حاجب لفتاة أو فتيات شوهّن بسبب التاتو وبعد تصحيحح الحواجب ومنذ الجلسة الأولى كانت النتيجة مميّزة جداً وطبيعيّة. "شاهدي الصور"

- يحبذ إعادة هذا التاتو بعد شهر من الجلسة الأولى. اللون سيخف تدريجياً ليصبح ناعماً.

- عند الجلسة الثانية تترك حرية اختيار درجة اللون المطلوبة للمرأة. المايكرو هي تقنية لتكثيف الحواجب بشكل طبيعي فقط وليس لرسمها كالوشم الكامل. فما رأيك بهذه التقنيّة الجديدة ؟

معلومات هامة : المايكرو طريقة سطحية جداً لا تدخل إلى أعماق الجلد ولا تؤذي البشرة، تمنح الحاجب كثافة بشكل شعر طبيعي، لا تسبب الألم أو نزف دماء " والذي في حال حدث يعني إختراق المناطق المحظورة في البشرة". ترسم على الحاجب بطريقة صحية وتسمح للبشرة بالتنفس ما يعزّز نمو الشعر. يوجد أكثر من ٤٠ لوناً بنياً لتناسب جميع ألون البشرة وألوان الشعر الطبيعي للحاجب. تزول تدريجياً مع الوقت لتختفي كلياً بعد سنة تقريبا أو سنة ونصف .