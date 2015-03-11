حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/3/11

شخصيته الموزونة والهادئة يختبىء وراءها قلب نابض بالانفعالات والعواطف، كما أنه شخصية قيادية وغامضة.. هذه أبرز صفات برج العقرب، بحسب خبراء الفلك، أما عن حظ أصحاب برج العقرب اليوم الأربعاء، فيرى خبير الفلك محمد فرعون، أنك لن تستطيع الوصول لأية قرارات نهائية فى مشاكلك، ولكن ستجد حلاً وسطًا يقبله جميع الأطراف، كما ستشعر بالسعادة فى حياتك العاطفية اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قد تشعر بالحيرة من أمرك فى العمل اليوم، خاصة إذا كنت مقدمًا على اتخاذ قرارات جديدة، فقد لا تستطيع الوصول للقرار النهائى إلا أنك ستنجح فى النهاية في إيجاد حل وسط يرضى جميع زملائك، وإذا شعرت بأن أجواء العمل مشحونة ومتوترة يمكنك أن تتحدث مع زملائك وتوجه لهم الكلمات المشجعة والنصيحة، وبالتالى تعزز من ثقتك بنفسك فى مجال العمل وتصل للنجاح.
>اليوم يشهد أجواء رائعة مع شريك حياتك، فسوف تقضى معه أسعد الأوقات، وتقومان بعمل أشياء جديدة سويًا من زيارات عائلية أو نزهة أو عشاء رومانسى، وبالنسبة لعلاقاتك بأصدقائك، سوف تكون جيدة بشكل كبير اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلتك، فسوف تحادثهم محادثة هاتفية للاطمئنان على أحوالهم، وربما تسمع خبرًا يسرك منهم، فلا تنس أن تحادثهم اليوم تليفونيًا أو تزورهم لقضاء بعض الوقت معهم.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية
>قد تشعر بالحيرة من أمرك فى العمل اليوم، خاصة إذا كنت مقدمًا على اتخاذ قرارات جديدة، فقد لا تستطيع الوصول للقرار النهائى إلا أنك ستنجح فى النهاية في إيجاد حل وسط يرضى جميع زملائك، وإذا شعرت بأن أجواء العمل مشحونة ومتوترة يمكنك أن تتحدث مع زملائك وتوجه لهم الكلمات المشجعة والنصيحة، وبالتالى تعزز من ثقتك بنفسك فى مجال العمل وتصل للنجاح.
توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية
>اليوم يشهد أجواء رائعة مع شريك حياتك، فسوف تقضى معه أسعد الأوقات، وتقومان بعمل أشياء جديدة سويًا من زيارات عائلية أو نزهة أو عشاء رومانسى، وبالنسبة لعلاقاتك بأصدقائك، سوف تكون جيدة بشكل كبير اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلتك، فسوف تحادثهم محادثة هاتفية للاطمئنان على أحوالهم، وربما تسمع خبرًا يسرك منهم، فلا تنس أن تحادثهم اليوم تليفونيًا أو تزورهم لقضاء بعض الوقت معهم.