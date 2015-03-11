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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/11

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/11 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/3/11
شخصية مستقلة ومحبة للحياة والحرية قادرة على تحليل الأمور وحب مساعدة الآخرين، يمكن أن تراه بطريقتين مختلفتين، يمكن أن تراه شخصًا خجولاً وهادئًا ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون عاصفًا وحيويًا.. هذه ببساطة أبرز صفات ، بحسب علماء الفلك والأبراج.. ويرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أن برج الدلو اليوم الأربعاء سوف يحقق أهدافه فى العمل والحياة الشخصية وسوف يعيش فى نهاية اليوم بعالم من الخيالات بعيدًا عن ضغوط الحياة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>يحقق برج الدلو نجاحًا كبيرًا فى العمل من خلال روح الفريق ويحافظ على بيئة العمل الخلّاقة وينجح فى تحقيق أهدافه الشخصية أسرع، وهذا قد يساعده أيضًا فى التقدم فى حياتك العاطفية والاستمتاع ببعض الرومانسية مع شريك حياته.

واليوم ستتعاون مع زملائك ورؤساء العمل، حيث أنهم يرونك منتجًا، لذا يجب عليك أن تظهر لهم الأدب والاحترام ذاته، وسوف تحرز تقدمًا غير متوقع من خلال العمل ضمن فريق، فاستغل هذه الفرصة لصالحك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>على المستوى العاطفى سوف يؤثر نجاحك فى العمل بشكل إيجابى على حياتك الشخصية، فالناس الذين تقابلهم اليوم يتفاعلون بإيجابية تجاهك ويشعرون بأنك ودود، ما يسهل عليك تكوين الصداقات، كما يمكنك اليوم أن تقابل شريك الحياة الذى كنت تنتظره منذ سنوات عديدة.

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مصر 365

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