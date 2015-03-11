حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/3/11

أصحاب برج الحوت هم شخصيات حالمة ورومانسية عندما تراهم تعتقد أنهم قادمون من عالم آخر، عالم خيالى جميل، فهم يتسمون بالطيبة والحيوية وتفهم الآخرين وبحس إنسانى عالٍ يشعرون بغيرهم ويحبون العطاء.. وهذه أهم صفات أصحاب برج الحوت، كما يراها الفلكيون، ويرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أن اليوم الأربعاء سوف يشهد عددًا من الأحداث لأصحاب هذا البرج على جميع المستويات، حيث يحقق نجاحًا على مستوى عمله وحياته الشخصية ويبدأ فى مجالات جديدة فى عمله.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تبدأ اليوم من خلال عملك فى طرق أبواب جديدة، حيث يوجد آفاق جديدة متاحة أمامك، واستخدم عقلك فى اختيار أفضل الخيارات المهنية المتاحة أمامك، ربما عليك أن تفكر فى عمل مشروع خاص بك أو تطوير مشروع قائم لديك فعلاً، وفى حالة بداية جديدة لمشروع عليك أن تطلب المساعدة ممن حولك والاستفادة من خبرات الآخرين ممن سبقوك، وتحقق نجاحات كبيرة غير متوقعة ولفترة طويلة فى عملك.
>تعيش فى حالة من السعادة مع شريك الحياة، نتيجة الإيجابية التى تشعر بها فى عملك وتستطيع الآن الاقتراب بثقة من الأشخاص الجدد وإلهامهم، كما يظهر الكثير من الأشخاص الثقة بك واحترام أفكارك، لذا اقتنص فرصة البداية الجديدة فى حياتك الشخصية.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>تبدأ اليوم من خلال عملك فى طرق أبواب جديدة، حيث يوجد آفاق جديدة متاحة أمامك، واستخدم عقلك فى اختيار أفضل الخيارات المهنية المتاحة أمامك، ربما عليك أن تفكر فى عمل مشروع خاص بك أو تطوير مشروع قائم لديك فعلاً، وفى حالة بداية جديدة لمشروع عليك أن تطلب المساعدة ممن حولك والاستفادة من خبرات الآخرين ممن سبقوك، وتحقق نجاحات كبيرة غير متوقعة ولفترة طويلة فى عملك.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>تعيش فى حالة من السعادة مع شريك الحياة، نتيجة الإيجابية التى تشعر بها فى عملك وتستطيع الآن الاقتراب بثقة من الأشخاص الجدد وإلهامهم، كما يظهر الكثير من الأشخاص الثقة بك واحترام أفكارك، لذا اقتنص فرصة البداية الجديدة فى حياتك الشخصية.