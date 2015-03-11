حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/3/11

يتميز أصحاب برج الحمل بسرعة البديهة والقدرة على المنافسة والبقاء فى الصف الأول دائمًا، فهو شخصية شجاعة وجريئة وحالمة فى نفس الوقت، كما أنه يحقق التوازن بين عمله وحياته الاجتماعية، وتوضح توقعات الفلك والمنجمين لبرج الحمل اليوم الأربعاء أنه يحمل أخبارًا سعيدة لك على المستوى المالى والعاطفى فاستمتع بهذه الأخبار المفرحة وحاول بقدر الإمكان تجنب ما يعكر صفو اليوم. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل:

>ترى ماجى فرح أن اليوم يحمل لك أخبارًا سعيدة عليك أن تنتظرها، وبشكل خاص فى المجال المالى والعاطفى، ولكن هذه الأخبار مرهونة بأعمالك السابقة، فإذا كنت قد اجتهدت فى عملك أو دراستك فستحصد الأخبار السعيدة، وتشير إلى أنك على المستوى العاطفى ستكون أحوالك جيدة اليوم الأربعاء، إلا أنك ستقع فى مشاجرة عائلية مع أسرتك، حاول أن تتجنبها بقدر الإمكان. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015:

>ترى خبيرة الفلك ماجى فرح، أن عام 2015 سيشهد حالة من الحفاظ على الحياة الاجتماعية الخاصة ببرج الحمل، وسوف تتحقق أمنياتك للسفر للخارج أو فى امتلاك سيارة أو منزل، والنصف الثانى من عام 2015 سيشهد وقوعك فى الحب والزواج، أما إذا كنت متزوجًا فسوف تستمتع بولادة طفل جديد، وهناك فرص لكسب المال جيدة هذا العام أيضًا، وإذا كنت طالبًا فسوف تحصل على أعلى الدرجات هذا العام إذا اجتهدت فى دراستك وأخذت بأسباب النجاح والتفوق.

شبكةعيونالإخبارية

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