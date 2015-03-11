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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/11

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/11 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/3/11
أكثر ما يميز أصحاب برج الجدى هو الجدية والإصرار على النجاح، فهو يحقق النجاح فى حياته العملية وفى حياته الشخصية، وهو برج لديه ثقافة عالية، فيحب أن يجمع معلومات عن كل شىء حوله والإطلاع على شئون الحياة العامة، ويتمسك بالقيم والعادات، وهذا حسب آراء علماء الفلك، ويتوقع عالم الفلك محمد فرعون، اليوم الأربعاء، لأصحاب هذا البرج بأن يكونون فى حالة جيدة على المستوى العام وينصحهم بتفعيل سياسة "الأخذ والعطاء" مع من حولهم، بدلاً من التضحية المستمرة من جانبهم تجاه الآخرين، والذين قد لا يقدرون لهم هذا الأمر.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>تبدو اليوم بصحة جيدة، وهو ما ينعكس على نشاطك فى العمل، فيمكنك تحقيق أهدافك والتفوق على زملائك فى العمل، بل وتقوم بتحفيزهم أيضًا، وهنا ينصحك "فرعون" بألا تجعل عملك يؤثر على حياتك، لأن نشاطك يلحظه الآخرون، لذا لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك.

لا تجعل زملاءك فى العمل يستغلونك، وإذا لجأوا للحصول على مساعدتك فكن مساندًا لهم ولكن احرص على تبادل المنافع معهم.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>بالنسبة لحياتك الشخصية فإن علاقتك بشريك حياتك تبدو جيدة، إلا أنه على مستوى الأصدقاء يجب أن تتعلم سياسة "الأخذ والعطاء"، حتى يقوم أصدقائك برد الجميل لك فيما بعد بدلاً من أن تعطى ولا تجد من يساعدك فى وقت أزماتك.

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مصر 365

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