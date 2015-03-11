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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/11

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/11 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/3/11
أصحاب برج الثور، يتميزون بالقوة والصلابة فى مواجهة الحياة، فيمكن الاعتماد عليه فى كل المواقف الصعبة، وهو صارم فى عمله ولا يترك أى عمل تحت مسئوليته إلا وقد أتمه على أكمل وجه، وتتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم سيكون يومًا جميلاً بالنسبة لأصحاب برج الثور على مستوى العمل والعلاقات الاجتماعية والحب، بشرط ألا تجر نفسك إلى مشاكل الآخرين أو الاحتكاك بالشخصيات العدوانية.

توقعات ماجى فرح على مستوى العمل:


>اليوم سوف تحصد ثمار عملك وسوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار فى عملك اليوم، كما ستعمل من خلال روح الفريق، وستتميز على من حولك من زملائك.

على مستوى العلاقات الاجتماعية:


>سوف تشهد نجاحًا كبيرًا فى تكوين صداقة جديدة، ولكن أظهر حبك للآخرين، حتى تقوى علاقتك بهم، وفى نفس الوقت عليك أن تحذر الشخصيات العدوانية فى حياتك، حتى لا تتشاجر معهم بعد الضغوط النفسية السلبية التى تعيش بها الأيام الماضية.

على المستوى العاطفى:


>ترى ماجى فرح أنك قد تقابل اليوم حب حياتك، الذى ظللت تبحث عنه فترات طويلة، ولكن اعلم أن الصدق والإخلاص أهم شىء فى الحب، فيجب أن تكون جديرًا بثقة من يحبك.

على مستوى الأسرة:


>سوف تتوطد علاقتك بأسرتك اليوم، من خلال المواقف التى تدعمهم فيها وتقف بجوارهم، ولكن سوف تنفق بعض الأموال على إصلاح الأجهزة المنزلية مثل: الغسالة والثلاجة.

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مصر 365

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