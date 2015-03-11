حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/3/11

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

يتميز برج الأسد بأنه صاحب شخصية ساحرة، فهو شخص يلفت الأنظار ويجذب اهتمام جميع من حوله، وإبداعه وانفتاحه وشجاعته وطموحه الشديد، سر جاذبيته وجماله، إلا أنه يتسم بالعند والغطرسة بعض الشىء.. ويتوقع خبراء الأبراج اليوم الأربعاء لبرج الأسد، أن يمر صاحب هذا البرج بفترة من الاختبارات المهمة فى حياته العملية والعاطفية، لذا يجب أن يتعامل بحذر لمواجهة المشكلات التى ستقابله.> ترى ماجى فرح أن المشروعات الجديدة التى تسعى إليها فى عملك تحتاج إلى شىء من الحذر والدقة قبل البدء فيها، حيث إن الأمور لن تسير كما تخطط لها أنت، وتوقع حدوث أى مشكلة فى أى وقت، لذا قم بإعداد خطط لتنجح فى مشاريعك وحدد أهدافك وأغلق المشاريع غير الهادفة أو التى لم تجن ثمارها.

وتوضح ماجى أنك يجب أن تثق فى قدراتك وإمكانياتك، ولا تتأثر بآراء الآخرين، حتى تنجح فى حياتك العملية والشخصية على حد سواء.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>تتوقع ماجى فرح، على المستوى العاطفى لبرج الأسد، حدوث بعض الاحتكاكات مع شريك حياتك، يمكنك تجنبه هذه الاحتكاكات بتجاهلها تمامًا أو عدم التركيز على سلبيات شريك حياتك، خاصة أنك مثقل بالأعباء المنزلية التى ستؤثر على حالتك النفسية، كما ستواجه حالة من سوء التفاهم بينك وبين أصدقائك، لذا يجب أن تخصص وقتًا للفضفضة معهم وتعزيز علاقتك بهم.