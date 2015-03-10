حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/10

لديهم رغبة دائمًا فى الانعزال عن العالم المحيط بهم، يهتمون فقط بما يدور فى فلكهم الخاص، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية وكذلك الحياة العاطفية أيضًا فحاول أن تستمتع بالمستجدات. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>أما فعلى صعيد العلاقات العامة فتؤكد ماجى فرح أن هناك بعض التوتر فى علاقات الصداقة الجديدة، وستتعرض لكثير من المشكلات التى ستغير من خريطتك فى المرحلة المقبلة، لذا من الأفضل أن تتخلص من الطاقة السلبية المؤثرة عليك فى الفترة المقبلة. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

>وتشير ماجى فرح أن شهر مارس لهذا العام هو أفضل بكثير ما كانت عليه فى السنوات الماضية، فعلى الرغم من أن أصحاب هذا البرج يتعرضون لكثير من الضغوط والمشكلات فى هذا الشهر من كل عام إلا أن هذا المرة سيكون هناك انفراجة على كل الأصعدة، خصوصًا على مستوى العمل.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365