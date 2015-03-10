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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/10

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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/10
رمز الصمود هكذا يصنف دائمًا مواليد برج الثور، حيث يرى من حولهم أنهم قادرون على تحمل الصدمات بشكل كبير، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم سعيد على عدة مستويات، خصوصًا فيما يخص مجال العمل، كما سيكون هناك مقابلة ستغير لك مسارك فى الأيام المقبلة، على حد كبير.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تؤكد ماجى أن بخصوص يوم الثلاثاء سيشهد لقاءًا لطيفًا بينك وبين الحبيب، بعد فترة من المشكلات كانت على مدار الأيام الماضية، لذا تنصح خبيرة الأبراج ماجى فرح بضرورة استغلال هذه الفرصة التى قد تساعدك على تفهم سبب المشكلات التى عكرت صفو علاقتكم مؤخرًا.

على مستوى العلاقات العامة


>سيكون هناك تطور كبير على مستوى العلاقات الاجتماعية، خصوصًا بعد لقاء مثمر مع أحد الأصدقاء، قد يغير لك مسار حياتك فى الفترة الماضية.

على مستوى الصحة


>عليك أن تهتم بحالتك الصحية، خصوصًا أنك أهملتها فى الفترة الماضية، لأن هذا سيضر بحالتك الصحية ويعرضك للخطر.

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مصر 365

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