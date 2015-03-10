حظك اليوم برج القوس يوم الثلاثاء 2015/3/10

صادقون ومبهجون إلى أقصى درجة، فهم دائمًا مصدر للسعادة وأمان للمحيطين بهم، بعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، تحملت فى الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات التى عرضتك للضغط النفسى والعصبى، حاول أن تتخلص من بعضها لكى تنعم بحياة طبيعية. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>تتخلص أخيرًا من ضغوط العمل، فحاول أن تحصل على فترة من الراحة أو الإجازة لكى تستمتع بحياة أفضل، ولكن كما ينصح خبير الأبراج محمد فرعون أنه يجب أن تعرف كيف تنظم أمورك جيدًا وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>استقرار إلى حد ما على مستوى علاقتك بالحبيب، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.

شبكةعيونالإخبارية

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