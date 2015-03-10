حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/3/10

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

مخلصون لأقصى درجة على الرغم من أن الكثير قد يفسر تصرفاتهم على كونها عدائية، قادرون على العطاء إلى درجة كبيرة، ولكن لا يسامحون من يعتدى على كرامتهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فسيكون هناك سبب قوى قد يجعل حالتك النفسية أفضل مما كانت عليه، كذلك تنجح فى بناء صدقات جديدة، خلال الفترة الماضية.>تشعر ببعض التقلبات على مستوى الحياة العملية، حاول أن تتغلب على شعورك بالإحباط، خصوصًا أن طبيعة الشخصية تتمتع بكثير من الصفات الجيدة والتى قد تجعلك تتحسن بشكل أفضل دون مساعدة من حولك، عليك السير إلى الأمام والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، فعلى مستوى المادة فقد تتعرض لبعض المشكلات المادية بسبب ظروف العمل، ولكن سيأتيك الدعم من أحد المقربين.>يجب أن تكون اليوم مستمعًا إلى الحبيب وتنهى كل الخلافات القديمة، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.