أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/3/10

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج العقرب يوم الثلاثاء 2015/3/10
مخلصون لأقصى درجة على الرغم من أن الكثير قد يفسر تصرفاتهم على كونها عدائية، قادرون على العطاء إلى درجة كبيرة، ولكن لا يسامحون من يعتدى على كرامتهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم الثلاثاء كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فسيكون هناك سبب قوى قد يجعل حالتك النفسية أفضل مما كانت عليه، كذلك تنجح فى بناء صدقات جديدة، خلال الفترة الماضية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تشعر ببعض التقلبات على مستوى الحياة العملية، حاول أن تتغلب على شعورك بالإحباط، خصوصًا أن طبيعة الشخصية تتمتع بكثير من الصفات الجيدة والتى قد تجعلك تتحسن بشكل أفضل دون مساعدة من حولك، عليك السير إلى الأمام والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، فعلى مستوى المادة فقد تتعرض لبعض المشكلات المادية بسبب ظروف العمل، ولكن سيأتيك الدعم من أحد المقربين.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>يجب أن تكون اليوم مستمعًا إلى الحبيب وتنهى كل الخلافات القديمة، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى