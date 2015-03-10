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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/10

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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/10
دائمًا ما يرغبون فى أن تسلط الأضواء عليهم، فهم محبون للسلطة أكثر من أبناء أى برج آخر، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم سيكون هناك انفراجة بعض الشىء خصوصًا أن كانت الأيام الماضية ليست كما كان يتوقع مواليد برج الأسد، وتعرضوا لكثير من المشكلات أيضًا.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>اليوم هو أفضل بكثير من الأيام الماضية تحديدًا على مستوى الحياة العملية، ولكن عليك أن تركز اليوم على الأعمال المطلوبة منك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فعلى الرغم من أن هناك بعض العراقيل التى واجهتك فى الأيام الماضية، إلا أنه كما تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم هو أفضل بكثير فكن مقبلاً على الحياة، وستجد الكثير من الخير.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>مشكلات كثيرة حالت بينك وبين الحبيب فى الفترة الماضية، ولكن اليوم هو أفضل على الصعيد العاطفى، بعد مرورك ببعض التوترات التى جعلت علاقتك بالحبيب سيئة للغاية.

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مصر 365

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