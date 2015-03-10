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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/3/10

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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 2015/3/10
يشعرون بالتوتر والقلق بشكل دائم، كما أنهم لا يسامحون بسهولة، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>ربما اليوم يشهد الكثير من التطورات فى العمل، خصوصًا أن هناك مشكلة فى الأفق بينك وبين رئيسك فى العمل، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك فى الفترة الأخيرة، هذا العام يشهد الكثير من التطورات الإيجابية لمواليد برج الميزان.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


> توتر فى علاقتك بالحبيب فى الفترة الأخيرة إلا إنك قادر على تجاوز هذا الأمر بسهولة، وتشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام القادمة، خصوصا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.

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مصر 365

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